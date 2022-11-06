英相蘇納克將出席COP27 籲全球領袖擺脫化石燃料

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國首相蘇納克辦公室表示，蘇納克7日將在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）上致詞，呼籲世界領袖更進一步並加快腳步擺脫具破壞性的化石燃料。

法新社與路透社報導，蘇納克（Rishi Sunak）辦公室今天透過聲明表示，蘇納克將承諾要讓英國成為「潔淨能源強權」，並且提出警告，對付全球暖化對於未來的繁榮和安全來說「不可或缺」。

原本無意出席COP27的蘇納克將主張，俄羅斯入侵烏克蘭一事為石油和天然氣市場帶來的「震撼」，凸顯出轉移到更廉價、更潔淨且更安全能源的必要性。

蘇納克透過首相辦公室發表的聲明說道：「俄羅斯入侵烏克蘭並卑鄙操控能源價格，只會加強我們終結對化石燃料依賴的重要性。」

「我們需要更進一步且更快速地過渡到可再生能源，而我將確保英國會置身這場全球運動的最前線。」

蘇納克曾表明，在承接了前首相特拉斯（Liz Truss）的經濟危機後，「迫切的國內承諾」會讓他無法出席COP27。

但這使得外界更加質疑蘇納克對這個地球緊急議題的關心程度，批評人士也說這位缺乏經驗的領袖正在放棄和美國總統拜登及歐洲領袖等人交流的大好機會。

蘇納克將呼籲齊聚紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）的全球領袖，不要背離去年於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26峰會上所做出的承諾。COP26旨在將全球氣溫升幅控制在工業革命前水平以上1.5℃以內。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1111106