COP27峰會揭幕 首先討論氣候賠償是否列入議程

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（中央社夏姆錫克6日綜合外電報導）聯合國COP27氣候峰會今天在埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）揭幕，代表們首先討論是否將富裕國家必須提供賠償給易受氣候變遷影響的窮國一事列入議程。

路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）面臨的緊繃情勢大部分料將與「損失與損害」（loss and damage）有關，即富裕國家必須向那些排放溫室效應氣體甚少、卻飽受氣候變遷影響的低收入國家提供賠償。各國領袖預定明天和後天陸續抵達。

與會代表們在開幕全體會議期間，首先將批准會議議程，以展開為期兩週的談判。各方關注富裕國家是否同意將賠償正式列入議程。

來自近200個國家的外交官預計在COP27期間，將推動建立一個專門的損失與損害金援機構。

去年英國格拉斯哥（Glasgow）COP26峰會上，高收入國家阻撓設置損失與損害金援機構的提議，轉而支持一項針對金援的新3年對話。

目前，一項針對損失與損害的會議已列入臨時議程，但決策者們今天將決定是否予以列入正式議程。

牙買加經濟成長部部長薩穆達（Matthew Samuda）告訴路透社：「我希望它能列入議程。」「許多國家一兩年前不願支持，現在立場已有所軟化。」

其他人則對有可能受到抵制表達擔憂。國際氣候變遷與發展中心（International Centre for Climate Change and Development）主任哈克（Saleemul Haq）表示：「我們知道歐洲人支持我們，現在我們要看看美國是否會自行出手阻撓。」（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1111106