聯合國COP27氣候峰會登場 主辦國埃及拚面子也拚裡子

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（中央社開羅6日綜合外電報導）埃及經濟現況艱難、人權紀錄頻頻挨批，本週主辦聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）時，勢必希望能為埃及的國際正當性以及綠色金融，注入一劑強心針。

路透社報導，COP27今天在埃及的紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）登場。上次埃及獲得全球媒體如此關注，已經是2011年「阿拉伯之春」（Arab Spring）起義時的事。

此後這個阿拉伯世界人口最多的國家飽受打擊，包括起義後的政治動盪、軍人帶頭接管政府、長期鎮壓異議分子、一系列的經濟衝擊，都減弱埃及作為中東和非洲外交要角的傳統地位。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）已逐步嘗試帶領埃及重返世界舞台，儘管經濟逆境持續，埃及鎊兌美元匯率自3月以來重跌約35%，塞西仍承諾會讓埃及步入一個著重發展的新紀元。

美國華盛頓「中東研究所」（Middle East Institute）非駐所學者哈拉瓦（Hafsa Halawa）說，國際正當性是當初促使塞西政府申請主辦COP27的核心原因，當局希望展現，埃及擁有成為關鍵角色的實力、外交影響力與力量，以及安全部隊，並不是一個無關緊要的國家。

為改善埃及國際形象，塞西也啟動有限的政治對話，預計在氣候峰會不久後展開。埃及政府也採取幾種動作來改善自身人權紀錄，但批評者說這類措施多半是門面功夫。

● 埃及外交部趁機大展身手

COP27主持工作由埃及外交部擔綱，該部會有一批老練的協商人員，且據外國外交官評價，埃及外交部的能力遠遠優於處理氣候議題的其他部會。

埃及外交部希望運用專業來協助氣候協商達成進展，儘管目前看來，大國或金融巨擘許諾的希望渺茫。

埃及資深外交官、COP27特別代表阿布爾麥德（Wael Aboulmagd）4日告訴記者，「我們希望它會成為轉折點」。他並指出，科學研究顯示，全球對抗氣候變遷各層面的進度都落後，儘管「大家都知道情況有多嚴重、挑戰有多巨大」。

埃及自比為非洲和南方世界（Global South）的衛士，除了持續推動「公正」的能源轉型、讓貧窮國家有發展經濟的空間，並著手處理弱勢國家基於氣候變遷引發極端天氣事件所提出的損失賠償要求。

COP27候任主席、埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）在寫給與會各方和觀察員的信函中表示：「我們的目的是恢復『大交易』（grand bargain）…讓開發中國家同意更努力對抗自身不太需要負責的危機，以交換適當的財務支援和其他履行方式。」

這類要務也跟埃及本身的優先任務相互吻合。埃及今年交給聯合國（UN）的最新文件指出，想達到2030年氣候目標，埃及還有2460億美元（約新台幣7兆8700億元）的資金缺口。

埃及希望在舉行COP27的同一時間，也能為綠色氫能、太陽能與風力相關計畫，簽署一系列協議。

● 專家：會議為埃及環保活動開契機

對於政府會主辦這樣一場會議，埃及有些人表達驚訝，因為環保主義較不吸睛，而且埃及公民行動也面臨限制。

總統府曾稱，會允許在峰會現場指定區域進行抗議，不過有些維權人士仍擔心自己難以發聲。維安部隊已發動數十次逮捕，理由跟呼籲在埃及其他地方示威有關。

儘管如此，開羅美國大學（American University in Cairo）「替代解決方案研究」（Alternative Solutions Research）計畫負責人馬蒂（Rabab el-Mahdi）仍認為，主辦COP27可能開啟政治與環境活動的辯論。

她說，主辦COP27迫使政府和社會更廣泛討論氣候變遷，整體來說，國內辯論一直少了這項議題。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111106