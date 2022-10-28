更多編輯台推薦新聞：
推動法國認識台灣史 高格孚：台灣為遏制中國極權最後防線
政治

推動法國認識台灣史 高格孚：台灣為遏制中國極權最後防線

馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看
國際

馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 國際

聯合國：減排力道不足 本世紀地球恐升溫2.8度

2022/10/28 17:03（10/28 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
聯合國環境規劃署27日指出，本世紀地球平均溫度可能上升攝氏2.8度。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
聯合國環境規劃署27日指出，本世紀地球平均溫度可能上升攝氏2.8度。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦27日綜合外電報導）聯合國環境規劃署今天公布年度報告指出，雖然各國政府承諾降低溫室氣體排放，但是相關進展「極為不足」，本世紀地球平均溫度可能上升攝氏2.8度。

路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）11月6日至18日在埃及舉行，來自全球政府的代表將齊聚一堂，試圖就限制地表升溫不超過工業革命前2度的承諾達成共識，若能限制在1.5度以內則更理想。

聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）今天公布年度報告顯示，自從去年在蘇格蘭舉辦的聯合國氣候峰會以來所作額外承諾，截至目前減少0.5Gt（gigatonne，十億噸）二氧化碳當量的溫室氣體排放，不到2030年全球預估排放量的1%。

除非再加把勁，否則截至目前所作承諾很可能會導致本世紀結束之前升溫2.8度，比去年的預估高出0.1度。

在各國尋求改善的同時，部分國家已經提出進一步行動，但前提是需有國際財政與技術支持。報告指出，這些「有條件的」承諾如果能充分付諸實踐，預期升溫就可能縮減至2.4度，而無條件情況下的承諾則可能導致升溫2.6度。

聯合國環境規劃署執行長安德森（Inger Andersen）在簡報時告訴記者：「我們距離足以將溫室氣體排放減少到想要的水準還差得很遠…但我們必須嘗試，能降一點是一點。」

報告指出，在只剩8年的前提下，若要達成將升溫控制在1.5度的目標，那麼年排放量必須比當前政策下所作預測值減少45%，而且每年得投資至少4兆至6兆美元讓全球朝低碳經濟轉型。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「我們正走向一場全球災難，必須從這次在埃及舉辦的COP27開始填補排放缺口。」（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1111028

延伸閱讀
日本北海道出現逾30度高溫 創10月最熱觀測紀錄中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危刺胳針研究：過度依賴化石燃料 危害人類健康風險升高全球升溫若超過攝氏2度 最大冰層融化恐讓海平面升5公尺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
刺胳針：過度依賴化石燃料 危害人類健康風險升高