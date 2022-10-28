聯合國：減排力道不足 本世紀地球恐升溫2.8度

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）聯合國環境規劃署今天公布年度報告指出，雖然各國政府承諾降低溫室氣體排放，但是相關進展「極為不足」，本世紀地球平均溫度可能上升攝氏2.8度。

路透社報導，聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）11月6日至18日在埃及舉行，來自全球政府的代表將齊聚一堂，試圖就限制地表升溫不超過工業革命前2度的承諾達成共識，若能限制在1.5度以內則更理想。

聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）今天公布年度報告顯示，自從去年在蘇格蘭舉辦的聯合國氣候峰會以來所作額外承諾，截至目前減少0.5Gt（gigatonne，十億噸）二氧化碳當量的溫室氣體排放，不到2030年全球預估排放量的1%。

除非再加把勁，否則截至目前所作承諾很可能會導致本世紀結束之前升溫2.8度，比去年的預估高出0.1度。

在各國尋求改善的同時，部分國家已經提出進一步行動，但前提是需有國際財政與技術支持。報告指出，這些「有條件的」承諾如果能充分付諸實踐，預期升溫就可能縮減至2.4度，而無條件情況下的承諾則可能導致升溫2.6度。

聯合國環境規劃署執行長安德森（Inger Andersen）在簡報時告訴記者：「我們距離足以將溫室氣體排放減少到想要的水準還差得很遠…但我們必須嘗試，能降一點是一點。」

報告指出，在只剩8年的前提下，若要達成將升溫控制在1.5度的目標，那麼年排放量必須比當前政策下所作預測值減少45%，而且每年得投資至少4兆至6兆美元讓全球朝低碳經濟轉型。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「我們正走向一場全球災難，必須從這次在埃及舉辦的COP27開始填補排放缺口。」（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1111028