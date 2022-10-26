刺胳針：過度依賴化石燃料 危害人類健康風險升高

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（中央社巴黎25日綜合外電報導）國際專家小組今天在一項有關人類能源策略的大膽評估報告中表示，過度依賴化石燃料將加劇各種全球性危機對人體健康的危害，諸如氣候變遷、流行病和糧食安全等危機。

各國衛生保健系統還在處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後續影響，而專家分析發現，絕大多數國家仍將數千億美元經費用於補貼化石燃料，各國金額通常相當於或高於衛生預算。

「刺胳針健康與氣候變遷倒數計時」（Lancet Countdown on Health and Climate Change ）年度報告發現，與2010年至1981年期間相比，因化石燃料碳排放導致全球變暖而更有可能發生的極端高溫現象，如今會讓面臨嚴重糧食危機的人口再增加近1億人。

報告指出，受極端乾旱影響的全球陸地面積，在過去50年中增加了近1/3，使數億人口面臨用水不安全的風險。

這項報告的主要撰稿人倫敦政經學院葛拉漢研究所（Grantham Research Institute at the London School of Economics）所長羅賓森（Elizabeth Robinson）說：「氣候變化已經對糧食安全產生了負面衝擊，在營養不良和營養不足方面產生了令人擔憂的影響。」

評估顯示，與2000年至2004年相比，2017年至2021年期間與高溫相關的死亡人數增加了68%，而人類暴露於火災高風險的日子在類似時期內攀升61%。

報告並顯示，氣候變遷也會影響傳染病的傳播。

舉例而言，與1951年至1960年相比，美洲某些地區適合瘧疾傳播的時間長度在過去10年中增加了近1/3（32.1%），在非洲增加了 14.0%。

此外，報告也顯示，各國政府是如何以補貼化石燃料的方式，助長了健康危機。

報告分析了86個政府，當中有69個政府補貼了化石燃料的生產和消費，在2019年的總額達4000億美元。

刺胳針這項報告指出，化石燃料公司公布創紀錄利潤的同時，消費者苦於支付飆漲的能源帳單，而15家最大石油和天然氣公司的計畫與全球暖化的安全水準背道而馳。

報告指出，按照目前碳減排的速度，能源系統要完全脫碳需150年，這與國際2050年淨零排放目標相去甚遠。

倫敦大學學院巴特利特學校（University College London's Bartlett School）資源與政策教授艾金斯（Paul Ekins）說：「許多政府和企業當前採取的策略，將使世界深陷在致命的暖化未來，將我們綑綁在化石燃料的使用，而化石燃料將迅速封閉實現宜居世界的前景。」

他說，政府未能體認到致力實現零碳排世界的迫切需要，這種「嚴重失敗」將導致氣候和衛生保健緊急狀態。

報告作者群呼籲，對能源、生活成本和氣候危機採取「以健康為中心的因應措施」。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1111026