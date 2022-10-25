歐盟同意提高2023減排目標 氣候賠償列COP27議程

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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）歐盟國家今天同意，明年將提高「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）中減少溫室氣體排放的目標，試圖在今年的聯合國氣候峰會前，凝聚主要排放國的減碳雄心。

路透社報導，多名歐盟國家氣候部長今天確立在11月聯合國氣候峰會上的共同立場。

聯合國氣候峰會是近200國提高氣候承諾的最後期限，目前多數國家尚未提出新目標。

由27國組成的歐盟是全世界第3大汙染體，他們今天承諾「儘快」提高減少排放目標，但表示必須先完成10多項新減排法律規範的談判。

歐盟國家同意於今年底前完成上述談判，令這10多項法律規範的最後期限相當緊迫，其中包括2035年將禁售新的燃油車，以及對歐盟碳市場進行全面改革。

歐盟氣候部長今天也同意，支持將頗具爭議的「損失與損害」（loss and damage）議題，放進將於埃及舉辦的COP27議程中。此議題主要討論因洪水、海平面上升和其他氣候變遷問題，對世界上最貧困人口造成的損害進行賠償。

這可能代表一大突破，因為即使只是把這議題列入議程，都被證明具有爭議。而歐盟及美國正面臨來自開發中國家的壓力，試圖軟化他們長期對這類補償的抵制態度。

目前各界偏好使用「損失與損害」償付一詞來形容這項概念，但一些倡議人士希望將這項議題進一步塑造成「氣候賠償」（climate reparations）。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1111025