對抗氣候變遷 歐盟協議2035年全面禁售汽柴油新車

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）協商代表宣布，歐盟今天就立法達成協議，將在2035年之前分階段禁售排放二氧化碳的新車。

27個成員國的歐盟理事會（European Council）代表與歐洲議會（European Parliament）今天展開協商，為歐盟過渡到「碳中和」的未來鞏固基礎。

法國籍歐洲議會議員、歐洲議會環境委員會主席坎芬（Pascal Canfin）在社群媒體推特（Twitter）寫道：「我們剛完成有關汽車二氧化碳排放標準的協商。」

「這是歐盟為了打擊氣候變遷做出的歷史性決定，確定要在2035年實現汽車100%零碳排放目標，而2025年至2030年期間則為過渡階段。」

目前汽車占歐盟所有二氧化碳排放量的15%左右，而交通運輸占總排放量約1/4。

這意味著到期後，歐盟將實際上停止銷售新的汽柴油汽車、輕型商用車和混合動力車，改而支持全電動汽車。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稱讚這項協議是「實現我們2030年氣候目標的關鍵里程碑」。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1111028