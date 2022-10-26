科技專案4箭齊發 4年50億助台廠攻電動車一級供應鏈

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經濟部科技專案協助相關產業技術升級明年起4年內投入逾50億元，由法人協同廠商共同研發智慧電動車系統關鍵零組件，其中工研院與電源大廠康舒科技簽約金額達4400萬元。（圖取自康舒科技網頁acbel.com.tw）

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）為助台廠打入國際電動車第一級供應鏈，經濟部將自明年起4年內投入逾新台幣50億元，以科技專案推動智慧電動車4大策略，包括發展關鍵零組件技術、開發系統整合平台、結合自駕運行、建置檢測驗證技術。

經濟部技術處長邱求慧說明，據彭博新能源財經（BNEF）分析，預計到2037年電動車銷量將超越燃油車，全球電動車產值將上看2.1兆美元，而台灣汽車電子產值在2021年達3000億元，到2025年估將翻倍為6000億元，加上汽車產業產值，可望成為台灣下個新興兆元產業。

為達成2050淨零排放路徑圖的2040年電動車市售比100%目標，邱求慧表示，技術處提出智慧電動車4大推動策略，包含發展關鍵零組件技術、開發系統整合平台、結合自駕運行、建置檢測驗證技術。

邱求慧表示，因此技術處將透過科技專案協助相關產業技術升級，自2023年起的4年內投入逾50億元，由法人協同廠商共同研發智慧電動車系統關鍵零組件。

工研院此次與電源大廠康舒科技簽約，金額達4400萬元，將以科技專案支持工研院開發「碳化矽動力馬達驅控器」，用「A+淬鍊計畫」補助整合康舒、富田電機、達信綠能共同開發六合一碳化矽動力系統。

藉由科專計畫補助，要助攻電動車供應鏈台廠打造出六合一碳化矽動力系統，以打入國際車廠，讓車用零組件廠商轉型，升級為電動車系統廠商，成為第一級供應鏈，擴大布局亞洲市場，衝刺綠色轉型市場商機。

工研院機械與機電系統研究所長饒達仁說明，這次技術處科專計畫支持與康舒科技合作開發的「碳化矽動力馬達驅控器」，具備高切頻、小體積、高效率及耐熱佳等特性，符合美國能源部對電力驅控系統2025年須提高至100kW/L的階段性目標。

康舒科技董事長許介立表示，這次合作不但有董事會大力支持，又獲國家資源挹注，讓新成立的康捷電動動力公司如虎添翼，要以高效率、高度整合型態及成本競爭力的汽車電動化產品，打進國際電動車市場。（編輯：楊凱翔）1111026