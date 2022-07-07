歐盟計劃擴大高鐵建設 取代空運並實現環保目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲鐵路業領導組織勾勒願景，盼建立貫通歐盟各大城的高速鐵路網，使相關國家人民無須費事搭飛機，即能一天內先後在巴黎用早餐、在法蘭克福吃中飯和在維也納享受晚餐。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些鐵路業組織6月29日在法國里昂（Lyon）商討此事，目前歐洲已有規模宏大的計畫，要在最晚2030年將高鐵用途擴大一倍，最晚在2050年擴大兩倍，以作為航空運輸之外的另一個永續性選擇。

要達成這些雄心勃勃的目標，必須大規模且加速擴建高鐵網，但這種作法是否實際？同時各國財力是否能夠負擔？

歐洲與其他許多地區不同，現已有至少數千公里高鐵專線。法國聞名世界的高速列車（TGV）、德國城際特快列車（ICE）和西班牙高速鐵路（AVE）過去40年來已徹底改變鐵路運輸，但大致停留在營運國內路線。

這不令人意外，每當歐洲各國大筆投資新的基礎設施工程時，總會出現政治壓力以排擠對納稅人最有利的作法。

興建跨國鐵路線就會形成各國間的緊張關係，即使僅限於歐盟內部，諸如經費攤付、合約分配、各國標準和規定的衝突等都是障礙。

即使已經興建完成的某些跨國高鐵路線，也會因為各國間的分歧、令人窒息的官僚體系以及收費高昂，而無法發揮潛力。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

如今歐盟執行委員會、歐洲鐵路和基礎設施公司共同體（Community of European Railway and Infrastructure Companies）以及歐洲鐵路客運聯盟（ALLRAIL）等組織已展開一項新研究，將凸顯擴大高鐵網路以貫通歐洲各國首都和各大城市的諸多利益。

最重要的是，這些組織將研究，如何支應數萬公里高鐵新路線的工程經費，以及徹底改革歐陸鐵路網對實現「綠色新政」（Green Deal）在2050年結束前的碳中和目標有何幫助。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1110707