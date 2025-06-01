高雄端午國際友誼賽叫陣逗笑後 議會龍舟隊奪冠

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）2025高雄端午嘉年華國際友誼賽今天登場，市府、議會及美、日代表隊同場競技；賽前彼此相互叫陣、嗆聲，逗得全場哈哈大笑，最後由議會隊以1分57秒86成績，奪得冠軍。

2025高雄端午嘉年華國際友誼賽今天下午在愛河舉行，包含美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處等國際代表均組隊參加。

其中，高雄市議會隊、市府隊、美國在台協會高雄分處的AIT Kaohsiung隊及日本台灣交流協會高雄事務所「日台KIZUNA」隊4支隊伍同組競技。

陳其邁賽前接受媒體聯訪表示，有信心可以超越去年亞軍的議會隊，並追趕去年冠軍日本隊，「這是我們設定的目標，我們也練習了很久」。

陳其邁還開玩笑說，上次議會隊因為特殊原因拿了第二，「今年如果正常演出，跟美國隊應該是在拚最後誰墊底」；對於美國隊嗆聲要贏市府，陳其邁回說，去年他們陣容堅強，但划起來不怎麼樣，「美國隊soso」。

議長康裕成說，高雄市議會有認真秘密訓練，一定可以奪冠，反嗆陳其邁去年輸了就找一堆理由，「高雄市議會今年絕對有信心會得第一，打敗陳其邁」。

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隨著比賽槍聲響起，4艘龍舟在愛河上競速、相互拉鋸，市府龍舟隊更一度偏離賽道，與議會隊發生輕微碰撞，看得場邊加油團緊張萬分。

最後，議會龍舟隊以1分57秒86勇奪冠軍、美國隊以1分59秒52奪得亞軍、市府隊以2分0秒75第三、日本隊2分11秒31第四；康裕成賽後感謝3支隊伍承讓，力讚他們是可敬、可愛對手，為賽事劃下句點。（編輯：陳仁華）1140601