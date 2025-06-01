美法官再出手 阻川普政府撤5千委內瑞拉人受保護身分

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國聯邦法官阻止總統川普政府宣布約5000名委內瑞拉人的工作許可和臨時保護身分（TPS）文件無效。最高院上週允許政府取消近35萬委內瑞拉人的TPS，這5000人是其中一部分。

路透社報導，一名舊金山地區聯邦法官昨晚裁決指出，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在2月宣布相關文件無效，同時更廣泛地終止了國土安全部曾授予委內瑞拉人的TPS，這項做法可能逾越她的權限。

美國國會1990年設立TPS，為某些由於武裝衝突、環境災難或其他特殊和臨時條件無法返回原籍國的外國國民提供臨時安全避難所。受TPS保護的人免於被驅逐出境。

今年1月，就在川普就任前幾天，時任總統拜登將委內瑞拉人的TPS延長18個月，理由是委內瑞拉在長期統治者馬杜洛（Nicolas Maduro）的主政下持續面臨危機。

諾姆試圖推翻拜登這項決定。法官3月下令暫時阻止川普政府要終止對委內瑞拉人民的TPS計畫。

美國最高法院雖於5月19日取消這項命令，但特別說明並未阻止任何委內瑞拉人繼續挑戰諾姆擬宣布TPS文件無效的相關決定。

幾名委內瑞拉人的律師和倡議組織「全國TPS聯盟」（National TPS Alliance）要求法官承認這些文件持續有效，表示如果沒有這些文件，移民可能會失去工作或被驅逐出境。

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法官站在他們這邊，表示在授權TPS的法令中，沒有任何內容允許諾姆宣布這些文件無效。

昨天稍早，最高法院在另一起案件中，允許川普政府撤銷拜登在任時給予部分移民的人道「臨時入境許可」（parole）。這項裁決將使53.2萬名持臨時入境許可的古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉移民面臨被驅逐出境的風險。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1140601