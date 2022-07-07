為核能天然氣開「綠燈」 歐盟能源轉型陷分裂

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（中央社記者田習如台北7日電）如果說俄烏戰爭帶來歐盟國家空前的團結，那麼6日歐洲議會同意歐盟將核能與天然氣納入「永續能源」類別，恐怕將成內部分裂動盪的因子，也會影響全球綠能轉型方向。

為什麼一個其實不具備強制力的施行細則補充案，卻在歐洲政壇和國際環保界捲起千堆雪？奧地利和盧森堡表示要上歐洲法院（European Court of Justice）控告歐盟執委會（European Commission），世界自然基金會（WWF） 等環保組織也宣示要盡一切可能尋求反制方法。

事件的主角，是「歐盟分類法」（EU Taxonomy Regulation）所衍生的施行細則（delegated act）中，將原本沒有的核能和天然氣補進了永續能源的分類項目裡。歐盟分類法試圖為各種經濟活動是否符合環境永續作出定義，成為產業和投資界的「工具書」，雖然沒有強制力，卻會引導龐大的企業減碳、綠能轉型資金流向。

2020年7月歐盟分類法生效，但只有大原則，直到2021年12月施行細則才出爐，今年3月歐盟執委會提出核能和天然氣的補充案。據英國「衛報」（Guardian）報導，補充案源自歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）答應了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）要為核能貼上「綠色標籤」。法國約有7成能源仰賴核電廠。

范德賴恩此舉引起德國、奧地利、盧森堡、義大利和希臘等反核國家反彈，不過，歐盟執委會將天然氣也納入後，能源有47%靠天然氣的德國就「消音」了。補充案在6月一度被歐洲議會財經和環境兩個委員會聯席推翻，到昨天的全體大會上又再翻盤。各界預期最後一關再翻轉的可能性不高，因為得要歐盟27個成員國有20個反對，所以下一個戰場將是歐洲法院。

從這個過程可見歐盟內部對能源轉型方向的分歧。歐洲議會環境委員會副主席艾克浩特（Bas Eickhout）昨天說：「（這是）氣候和能源轉型黑暗的一日。」羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）則在推特上開心「歡迎正面的結果」。

俄烏戰爭帶來的歐洲能源危機也為此議題加溫，但正反雙方都有話說。反對者認為將源自石油、二氧化碳排放也不低的天然氣「漂綠」，形同大開支票給產氣大國俄羅斯；支持者則說這有助於歐盟正逐步降低對俄國能源的依賴，引導更多資源配置到美國等其他天然氣來源國。

聚焦ESG（環境、社會與治理）領域的英國媒體「責任投資人」（Responsible Investor）分析，歐盟分類法的內容埋下幾個爭議，一是國際通用的綠色債券標準（Green Bond Standard）已排除核能和天然氣，這兩套標準不同的投資指引工具會讓歐盟陷入自相矛盾。

其次，歐盟執委會強調天然氣是朝向再生能源轉型前必需的過渡期能源，但若過渡期間對天然氣過度投資，最後怎麼收拾？「責任投資人」指出，天然氣電廠被要求2035年前轉型成以再生能源發電，而且若歐洲所有燃氣廠改燒玉米等生質能源，將等於用掉80%的歐洲耕地，這在糧食通膨的今日根本難以想像，但屆時燃氣廠沒做到的話，也沒有方案引導投資人及早把資金撤出以避免關廠損失。

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至於核能，歐盟執委會安撫反核者的方案之一是要求建立核廢料永久貯存場。不過「責任投資人」指出目前只有挪威、瑞典和法國提出2050年前興建永久貯存場的承諾，而且法國進度延宕，但歐盟分類法新細則卻讓核能廠在核廢問題未解之前就立刻被視為「永續」能源。

歐盟的環境法規一向對全球有示範效果，俄烏戰爭迫使歐盟加速能源轉型，也一度被認為大大有利於再生能源的建置規模和進度，如今，歐盟讓核能與天然氣跨過永續能源門檻，全球能源產業版圖和各國綠能轉型政策，將可能隨之進入一輪重新洗牌。（編輯：黃自強）1110707