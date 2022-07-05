韓國新能源政策 核電占比2030年前回升至3成

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（中央社記者廖禹揚台北5日電）韓國政府今天在國務會議中擬定新能源政策方向，目標在2030年前將核能發電占比提升至30%以上，將化石燃料進口依賴度從去年的81.8%降至70%以下；同時積極推動核電外銷。

韓國產業通商資源部發布新聞稿表示，政府今天在國務會議中與相關部會議定「新政府能源政策方向」，正式擬定取代前朝非核路徑圖、改為積極活用核電的能源政策。

根據新能源政策，韓國政府將重啟新韓蔚核電廠3、4號機建設工作，並在確保安全性前提下延續既有機組使用年限，目標在2030年前將核電占比從去年的27.4%提升至30%以上。

藉由提升核電占比達成2030年國家溫室氣體減排目標的同時，韓國政府也規劃修法並設立專職機關，處理核廢料管理方案。太陽光電、風電等再生能源比重目標預計在今年第4季擬定第10次電力供給基本規畫中訂定。

為強化能源安全，大量依賴進口的火力發電占比預期將由核電等其他能源取代，2030年化石燃料進口依賴度目標從去年的81.8%降至70%以下，約減少4000萬公噸油當量（TOE）。

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韓國總統尹錫悅日前出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，與其他國家進行雙邊會談時大力推銷的核電合作也排入日程。除推動制定核電安全特別法，韓國政府目標在2030年前出口10部核電機組，為開發小型核能反應爐（SMR）投入4000億韓元（約新台幣98億元）。

從前政府就積極推動的氫能等再生能源產業也將持續發展，包括自主開發電解水製氫、氫電池、氫能車、氫能船等核心技術，目標將國內新能源產業企業家數從2020年的2500家在2030年前提升至5000家，新增約10萬個工作機會。（編輯：高照芬）1110705