廢核平台譴責俄軍入侵恐核污染 籲連署聲援烏克蘭

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）全國廢核行動平台今天發布「譴責俄羅斯入侵烏克蘭引發核污染威脅」聲明，強調烏克蘭核電占51%，在高仰賴核電境內有戰事恐釀毀滅危機，呼籲公民連署，下週也將譯成英文對國際發聲。

全國廢核行動平台說明，相關行動以台灣民間組織的名義聲援烏克蘭，連署頁面為https://forms.gle/UiKMyQork1ekAxGz9。

全國廢核行動平台在聲明文中指出，烏克蘭的核電占比51%，為全球第3高，而核電廠與核災污染區竟成為軍事攻擊目標，日前車諾比核災場址遭俄羅斯占領，已引發全球憂慮輻射污染擴散。

且烏克蘭境內有15座核電廠及相關設施，都可能成為攻擊目標，在烏克蘭時間4日清晨位於烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠因砲擊發生火災，距離核災只有一步之遙，因而成為全球頭條關注新聞。

全國廢核行動平台強調，無論是意外或是蓄意攻擊，核電廠與核燃料冷卻池的設計都無法應付戰爭狀態，更不該承受飛彈轟炸和砲火衝擊，而各種不可控的意外與毀滅性災難都可能發生。

例如震波破壞、火災、機械故障、冷卻水流失、外部電源喪失、員工疏散或傷亡導致工作失誤等危險因素，都會增加核災爆發的可能，更何況輻射污染不分國界，若引發大規模核污染，環境生態與人類健康將遭受巨大損失，後遺症延續數個世代都無法結束。

聲明文末也提及，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布將莫斯科的核武部署進入高度戒備狀態，以回應國際間的各種制裁及對烏克蘭的援助，是非常危險與不負責任的舉動，1986年車諾比核災的影響至今仍在，不該讓歷史重演，據此提出以下3點呼籲。

全國廢核行動平台呼籲，第1，俄羅斯應停止入侵烏克蘭的軍事行動，且應立即停止攻擊核電廠及相關核廢料儲存設施，並避免一切在核電廠周圍的武裝衝突。第2，譴責俄羅斯在入侵烏克蘭戰爭中引發核汙染的巨大風險與危機。第3，呼籲俄羅斯以及擁有核武的國家應自制並停止核武威脅。（編輯：陳政偉）1110305