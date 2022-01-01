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德國最後6座核電廠關閉3座 朝全面廢核邁進

2022/1/1 22:08（1/3 16:19 更新）
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德國2021年最後一天關閉3座核能電廠，最後剩餘的3座核電廠伊薩2號（圖）、埃姆斯蘭和內卡維斯特海姆2號預定2022年底關閉。（圖取自twitter.com/PreussenEl）
德國2021年最後一天關閉3座核能電廠，最後剩餘的3座核電廠伊薩2號（圖）、埃姆斯蘭和內卡維斯特海姆2號預定2022年底關閉。（圖取自twitter.com/PreussenEl）
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（中央社柏林1日綜合外電報導）德國剩餘6座核能電廠中的3座，已在2021年最後一天關閉，朝全面廢除核電以轉向再生能源又邁進了一步。

路透社報導，自從2011年日本311強震造成福島核電廠反應爐熔毀、成為1986年車諾比（Chernobyl）事件以來全球最嚴重核災後，德國政府便決定加速廢除核電。

關閉的3座核電廠分別位在德國的布洛克多夫（Brokdorf）、格羅恩德（Grohnde）和貢德雷明根（Gundremmingen），都已運轉35年。

其中負責營運布洛克多夫核電廠和格羅恩德核電廠的意昂集團（E.ON）子公司Preussen Elektra今天發表聲明說，這兩座核電廠已在昨天接近午夜關閉。貢德雷明根C核電廠的營運商萊茵集團（RWE）也表示，這座電廠也在昨天傍晚停止發電。

德國最後剩餘的3座核電廠——伊薩2號（Isar 2）、埃姆斯蘭（Emsland）和內卡維斯特海姆2號（Neckarwestheim II），則預定在2022年底關閉。

初步數據顯示，德國最後6座核電廠占2021年總發電量12%左右，再生能源占近41%，煤炭發電較28%略低，天然氣發電則約占15%。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110101

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