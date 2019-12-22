核電廠延役聲浪時起 德國2022年廢核不變

（中央社記者林育立柏林22日專電）德國社會上最近有聲音認為應該延長核電廠的使用年限，檢討廢核政策；不過，德國政府發言人強調廢核是朝野共識，政府2022年廢核的計畫不變。

福斯汽車（Volkswagen）總裁迪斯（Herbert Diess）日前表示，「如果氣候保護對我們真的這麼重要，核電廠應該要運轉更久」。極右的德國另類選擇黨（AfD）和執政的基督教民主黨（CDU）內部親業界的保守派議員也支持續用核電。

基民黨能源政策發言人菲佛（Joachim Pfeiffer）18日接受「明鏡」週刊（Der Spiegel）訪問時表示，廢核是錯誤的政策；不過，他強調基民黨團不會主動提案。

對此，德國聯邦環境部發言人費克特納（Nikolai Fichtner）在例行記者會表示，朝野政黨2011年達成共識，解決了核電數十年來在德國社會的爭議性。

他說，核電是高風險的科技，興建核電廠的計畫顯示核電成本太高，此外還有核廢料的問題。總之，核電帶給未來世代許多問題，環境部認為廢核共識不應該翻盤。

總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人塞柏特（Steffen Seibert）也指出，政府對核電的態度沒變，廢核將照原計畫執行。

德國是少數能自己建核電廠的國家，不過，很少有政策像廢核一樣在社會上有這麼高的共識。根據2年前的民調，只有2成的民眾支持核電，反對的將近8成。

福島核災後，德國決定在2022年年底前關閉所有的核電廠，目前仍在運轉的7座核電廠將在未來3年陸續關閉。

意昂集團（Eon）、萊茵集團（RWE）、安能（EnBW）等經營核電廠的電力公司今年夏天已表示，不願延長核電廠的使用年限到2022年以後。安能指出，「德國從此不再使用核能發電」。（編輯：高照芬）1081222