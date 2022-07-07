歐洲視核能為綠能投資 經部：台灣能源使用要過2關

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）歐洲議會通過歐洲聯盟提案，支持將核能投資列入綠能；核能是否也可能成為台灣能源選項之一，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，台灣能源使用，都要經過民主程序以及核後端處理2關卡，若通過2關卡，「回頭再來談核能怎樣，其實機會比較大」。

歐洲議會昨天通過歐洲聯盟所提，將天然氣和核能投資列入永續綠色能源的議案，以鼓勵相關投資，但奧地利對此表示，這項「漂綠」計畫一旦生效，就會提起法律訴訟。

曾文生今天以台電代理董事長身份，出席台電「協和電廠更新改建新方案」記者會，並在會後記者提問時，被問及歐洲議會此動作，是否可能作為台灣能源政策的參考。

曾文生表示，歐洲議會通過的提案，是在金融、融資上的效果與認定，還沒發展到各國能源政策上如何選擇的這一層次，因為天然氣、核能被認為是綠電，比較容易融資。

曾文生也強調，過去台灣3座核電廠的選址，完全沒經過民主程序，而現在的協和電廠改建案，就要經過審慎的民主與環評程序，且台灣進入民主社會後，在能源使用上，第一關就是要通過民主的選擇。

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第二關，就是既有的核能機組無法處理核後端的事宜。他期盼各界能支持台電儘速推動核後端的處理工作，能將核廢料趕快處理好，「回頭再來談核能怎樣，其實機會比較大」。

至於各國近期關注、投資的小型核能反應爐（SMR）研究，曾文生也強調台電相當關心全球科技發展，包括核融合等技術，但台灣的能源使用，也不可能脫離土地等現實條件的限制。（編輯：潘羿菁）1110707