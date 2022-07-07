更多編輯台推薦新聞：
影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點
生活

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

歐洲視核能為綠能投資 經部：台灣能源使用要過2關

2022/7/7 16:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北7日電）歐洲議會通過歐洲聯盟提案，支持將核能投資列入綠能；核能是否也可能成為台灣能源選項之一，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，台灣能源使用，都要經過民主程序以及核後端處理2關卡，若通過2關卡，「回頭再來談核能怎樣，其實機會比較大」。

歐洲議會昨天通過歐洲聯盟所提，將天然氣和核能投資列入永續綠色能源的議案，以鼓勵相關投資，但奧地利對此表示，這項「漂綠」計畫一旦生效，就會提起法律訴訟。

曾文生今天以台電代理董事長身份，出席台電「協和電廠更新改建新方案」記者會，並在會後記者提問時，被問及歐洲議會此動作，是否可能作為台灣能源政策的參考。

曾文生表示，歐洲議會通過的提案，是在金融、融資上的效果與認定，還沒發展到各國能源政策上如何選擇的這一層次，因為天然氣、核能被認為是綠電，比較容易融資。

曾文生也強調，過去台灣3座核電廠的選址，完全沒經過民主程序，而現在的協和電廠改建案，就要經過審慎的民主與環評程序，且台灣進入民主社會後，在能源使用上，第一關就是要通過民主的選擇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第二關，就是既有的核能機組無法處理核後端的事宜。他期盼各界能支持台電儘速推動核後端的處理工作，能將核廢料趕快處理好，「回頭再來談核能怎樣，其實機會比較大」。

至於各國近期關注、投資的小型核能反應爐（SMR）研究，曾文生也強調台電相當關心全球科技發展，包括核融合等技術，但台灣的能源使用，也不可能脫離土地等現實條件的限制。（編輯：潘羿菁）1110707

延伸閱讀
不讓303重蹈覆轍 台電3面向10工作強化電網韌性全球淨零轉型浪潮 經部：電價並非台灣競爭力基礎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族