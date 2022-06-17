福島核災居民求償 日本最高法院首度判政府無賠償責任

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媒體報導，日本最高法院17日裁決，日本政府對於福島核災災民要求的損害賠償不負法律責任。圖為福島縣飯館村民被迫疏散後居住的組合屋社區。（中央社檔案照片）

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（中央社東京17日綜合外電報導）媒體報導，日本最高法院今天裁決，日本政府對於福島核災災民要求的損害賠償不負法律責任；類似訴訟還有數起，這是日本最高法院首度做出這樣的判決。

2011年3月11日的東日本大震災引發巨大海嘯，衝擊東京電力公司（Tepco）福島第一核電廠，造成自1986年車諾比核電廠事故以來最嚴重的核災，數十萬人被迫撤離。

在數起集體訴訟案中，原告向東京電力公司和國家要求損害賠償。日本最高法院今年3月駁回東電上訴維持二審判決，要求東京電力公司對約3700人賠償14億日圓。

核災發生後，數日內就有約47萬人被迫撤離，至今仍有數萬人無法返回原地。

下級法院先前的判決，針對政府預見災害並下令東京電力公司採取行動預防核災的責任上，持不同見解。（譯者：曾依璇/核稿：劉學源）1110617