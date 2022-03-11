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日本311大地震11週年 約3萬8000人持續避難生活

2022/3/11 13:29（3/11 14:44 更新）
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日本311大地震屆滿11週年，災區民眾在各地追悼2萬多名罹難者。圖為福島縣一位母親帶著孩子追悼311大地震罹難者。（共同社）
日本311大地震屆滿11週年，災區民眾在各地追悼2萬多名罹難者。圖為福島縣一位母親帶著孩子追悼311大地震罹難者。（共同社）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本311大地震屆滿11週年，災區民眾今天在各地追悼2萬多名罹難者。官方統計，災害已過11年，但至今全日本仍有約3萬8000人持續過著避難生活。

日本產經新聞報導，311大地震（日本稱東日本大震災）是日本自二次大戰以來最嚴重天災，造成約2萬2000人喪命或失蹤，包括岩手縣等災區民眾上午在各地追悼罹難者。

日本政府今年並未舉行國家級追悼儀式，首相岸田文雄下午將出席福島縣主辦的活動。

311大地震帶來的海嘯造成東京電力公司福島第一核電廠發生核子事故等災情，至今全日本仍有約3萬8000人持續過著避難生活。

岩手縣陸前高田市沿岸地區因海嘯發生毀滅性災情，基於罹難者家屬希望所製作的紀念碑已完工，上面刻有1709名罹難者姓名，首度對外公開。

2011年3月11日下午2時46分，日本三陸海域發生規模9.0巨大地震，在宮城縣測得最大震度7。

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日本警察廳統計，截至今年3月1日止，311大地震共造成1萬5900人死亡、2523人失蹤；復興廳表示，在避難時因痼疾惡化或自殺等地震相關的「關聯死」，截至2021年9月共3784人。

另外，日本雅虎與通訊平台LINE今年共同企劃，只要民眾在雅虎首頁或LINE各搜尋一次「3.11」，就捐贈20日圓給福島縣為主的東北各災區。截至日本時間中午12時止，響應搜尋人數已逾455萬人。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110311

圖為陸前高田市紀念碑完工，一對夫妻靠近察看。（共同社）
圖為陸前高田市紀念碑完工，一對夫妻靠近察看。（共同社）
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