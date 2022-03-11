311大地震11周年 泉裕泰：台灣的溫暖依然印刻在心

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311日本大地震11週年，日台交流協會代表泉裕泰表示，台灣的溫暖協助都印刻在心底，是真心無私、互愛互助的好鄰居。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王慶剛台北11日電）今天是311日本大地震11週年，日台交流協會代表泉裕泰發文表達對台灣的感謝，表示台灣的溫暖協助依然都印刻在心底，是真心無私、互愛互助的好鄰居。

日台交流協會台北事務所代表泉裕泰今天在臉書表示，每年的311為遭遇大災害的日本東北地區祈福同時，自然而然地都會想到台灣。在日本面臨到前所未有的悲劇時，台灣立刻伸出援手，即使過了11年，那一雙雙在3月飄雪中握到的溫暖手掌、支撐漫長重建家園路的每一筆善款，都依然印刻在心底，無法抹去。

泉裕泰說，這11年來，許多想盡辦法要回報台灣的日本民眾，都在默默做著自己力所能及的事，並強調真的不知道世界上哪裡還會有這麼真心無私、互愛互助的好鄰居。

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泉裕泰也提到烏克蘭的局勢，表示距離8000公里遠的東歐，正面臨人為的悲劇。無辜民眾的日常生活、一步步建立起來的民主與自由遭遇到鄰居的蹂躪、踐踏，令人心痛、也很憤怒，但也讓人更加真實感受到，要好好珍惜，日台此份得來不易的真情。

泉裕泰表示，無論世界如何變化，日台一定會並肩持續向下一個更璀璨的未來前行，也謝謝台灣，一直與日本同在。（編輯：翟思嘉）1110311