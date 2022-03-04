日本311後首例 判東電須賠避難民眾3.4億元定讞

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日本311福島核災後，當地居民與離鄉避難民眾向東京電力公司與日本政府發起集體訴訟求償。最高法院2日判決，東電須賠3600多人約14億日圓定讞。圖為福島縣飯館村民被迫疏散後居住的組合屋社區。（中央社檔案照片）

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本發生311福島核災後，當地居民與離鄉避難民眾發起多件集體訴訟，向東京電力公司與日本政府求償，日本最高法院2日作出3件判決，東電須賠3600多人約14億日圓定讞。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導指出，這是發生福島核災後將近11年來，各地30多起向東電求償的集體訴訟中，最高法院作出的首次判決，確定東電應負賠償責任與其賠償金額。

2011年311東日本大地震引發福島核災，許多原本居住在福島的當地居民不得不離鄉避難，因此向東電等單位發起集體訴訟求償，這樣的訴訟案在日本全國有30件以上。

其中，福島、群馬與千葉的3件集體訴訟案，最高法院在本月2日駁回東電上訴，東電敗訴定讞，須賠3600多人約14億日圓（約新台幣3億4600萬元）。

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這3案在二審判決時，認定避難民眾因生活基礎生變與喪失故鄉等損害，判決應賠償民眾的金額，全部都比中央政府制定的核災賠償標準來的高，且都認定東電須負賠償責任。

不過，二審判決時對於日本政府是否應負賠償責任有不同見解，其中2案判決認定政府有連帶責任。最高法院預定4月針對政府責任開庭辯論，預料最高院的見解將會影響各地的其他訴訟判決。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110304