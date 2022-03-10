311地震將滿11年 日台協會推影片致謝台灣[影]

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（中央社記者王慶剛台北10日電）311東日本大地震將滿11年，為了表達對台灣民眾的感謝，日台交流協會製作影片於今天上線，呈現重建後的日本東北影像，希望透過影片，讓台灣人感受到日本民眾的真摯心意。

影片來源：日本台湾交流協会

日台交流協會今天透過新聞稿表示，今年適逢日台交流協會成立50週年，為紀念這半世紀不斷深化的友情，日台交流協會特別製作「台灣的朋友，你們好嗎？」影片。

影片走訪日本東北岩手縣及福島縣，記錄自然絕景及重建後的家園，影片入鏡人有期待與台灣隊對賽的足球少年、等待台灣遊客重遊的雪地列車長、盡心竭力帶給台灣與全世界最頂級海鮮的討海人、深愛台灣鳳梨的在地公務員等。

日台交流協會表示，許多東北地區民眾親手在紙上寫下了對台灣的真摯告白，也有台灣援助重建的托兒所的小朋友們將心意摺成紙飛機祝福台灣。影片背景音樂則搭配金曲獎最佳樂團「滅火器」為日台友情創作的歌曲「希望的明日」。

日台交流協會指出，「台灣的朋友，你們好嗎？」將從今天開始於各大社群平台、全台7-11及全家便利商店電視螢幕、各新聞台廣告間同步播放，希望台灣民眾透過這支影片，感受到日本民眾的真摯心意。

除了友情影片，日台交流協會也設計巨幅廣告牆，今天起登上北高兩地捷運站。

日台交流協會表示，相信無論世界如何變化，日台一定會並肩朝下一個更燦爛的50年邁進，將來重新敞開門扉，一起攜手延續下半個世紀的「日台友情」。（編輯：翟思嘉）1110310