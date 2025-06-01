高雄老字號門市蛋糕被投訴有蟑螂 衛生局也查察工廠

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄一家設在百貨公司的老字號蛋糕店，被消費者投訴蛋糕裡有蟑螂；高雄市衛生局表示，門市是販售端，今天也派員前往製造工廠查察，已針對幾項缺失要求改善。

有民眾在臉書（Facebook）發文並附照片表示，日前友人到此蛋糕店買巧克力蛋糕，結果發現蛋糕底部有1隻蟑螂，嚇一大跳，打電話去客訴，但對方處理態度消極。

對此，衛生局表示，今天獲報後隨即派員前往門市查察，業者表示已接獲消費者反映，現場檢視同品項巧克力雪花蛋糕未有異物及病媒；另針對此品項採檢抽驗，確認有無異物及符合衛生標準，待檢驗結果依法辦理。

衛生局指出，因為此門市為販售端，基於食安源頭管理，今天也派員前往製造工廠查察；結果發現有未建立溫度紀錄表、冷藏設備未保持清潔等缺失，飭令業者限期改善。

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衛生局表示，若屆期未改善，將依法裁罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。

衛生局並提醒民眾，對業者販售食品有消費爭議時，可撥打市府消費者服務中心電話或1950消費者服務專線尋求協助；如發現食品安全疑慮，可電洽1999或衛生局局食品衛生科（07）7134000通報反映。（編輯：陳仁華）1140601