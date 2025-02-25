被爆麵包有蟑螂 基隆衛生局到店稽查未見病媒命限改

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）民眾稱日前在基隆市一家麵包店購買菠蘿麵包，發現裡頭藏有一隻小蟑螂，衛生局得知後立即派員前往稽查，並未發現病媒，但有不符合良好衛生規範準則，已命業者明天前限期改善。

麵包店劉姓師傅今天出面示範菠蘿麵包製作過程，並出示消毒紀錄表示，麵包店開店20餘年，首重食品安全，並以最好的食材製作麵包提供給消費者，從揉麵糰到分成小球狀過程中，都能清楚透過肉眼看見雜質，對於菠蘿麵包內出現整隻蟑螂感到納悶，感謝消費者提供資訊，造成消費者疑慮，會檢討標準作業程序並進一步改善。

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基隆市衛生局今天透過新聞稿表示，昨天接獲訊息後派員前往麵包店稽查，現場並未發現病媒，針對稽查不符食品良好衛生規範準則，包含作業場所垃圾桶未加蓋、食材原料未包覆等，已命業者限期改善，後續將複查，若複查不合格，將依法處辦。

基隆市衛生局長張賢政指出，依食品安全衛生管理法第15條規定，若食品含有害人體健康的物質或異物者，可依同法第44條規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1140225