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高雄知名麵包店草莓蛋糕發霉 衛生局稽查抽驗

2024/12/21 17:17（12/21 17:21 更新）
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高雄市某知名連鎖麵包店遭民眾投訴草莓蛋糕的草莓發霉，衛生局21日派員前往查察，現場無同款蛋糕，稽查人員現場檢視巧克力蛋糕上的草莓並無發霉情形，也抽驗不同草莓蛋糕產品檢驗黴菌。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年12月21日
高雄市某知名連鎖麵包店遭民眾投訴草莓蛋糕的草莓發霉，衛生局21日派員前往查察，現場無同款蛋糕，稽查人員現場檢視巧克力蛋糕上的草莓並無發霉情形，也抽驗不同草莓蛋糕產品檢驗黴菌。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年12月21日
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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄市某知名連鎖麵包店遭投訴，草莓蛋糕中的草莓發霉，高雄市衛生局今天派員查察，現場切開草莓未發現發霉，並抽驗不同草莓蛋糕產品檢驗黴菌，並到工廠溯源查察。

一名網友在臉書（Facebook）社團「高雄爆料公社」貼出這家麵包店的草莓蛋糕，圖中可明顯看出切開的草莓內發黑長黴菌。這名網友說，如果不是家人要分食草莓，平常根本不會把蛋糕中的草莓切開，還好沒有吃下肚。

衛生局發布新聞稿表示，接獲民眾反映，派員到門市查察，業者接獲消費者反映已向總公司回報，現場無同款蛋糕，稽查人員檢視巧克力蛋糕上的草莓無發霉情形，並抽驗不同草莓蛋糕產品檢驗黴菌，基於源頭管理也前往工廠查察。

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經查，這家位在前鎮區的門市有包括冷凍溫度未達負18度、未建立溫度紀錄表、垃圾桶未覆蓋、未張貼洗手掛圖等多項缺失，衛生局令業者限期改善，屆期若未改善，將依食品安全衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員與食材衛生管理，以維護消費者食的安全。（編輯：郭諭儒）1131221

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