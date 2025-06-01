周霽：任香港中聯辦主任責重如山 堅決維護中國主權

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（中央社台北1日電）新上任的香港中聯辦主任周霽今天前往九龍、新界等地基層組織進行上任後首場調研。他說，自己深知到中聯辦工作「責重如山」，將堅決維護中國憲法和香港基本法確定的特區憲制秩序，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

綜合香港媒體報導，5月30日上任的周霽，今天前往九龍婦女聯會富昌服務中心、新界葵青青衣長亨邨社區會堂等地調研，並作上述表示。

周霽說，他在港澳辦工作期間，目睹香港「步入『由治及興』新階段，前景越來越廣闊」，並指自己有幸到香港中聯辦工作，是中共總書記習近平、中共中央對他的高度信任，深知「責重如山」。

周霽又說，他會全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則，堅決維護中國憲法和香港「基本法」確定的特別行政區「憲制秩序」，堅決維護「國家主權、安全、發展利益」。

他提到，自己會全力支持香港行政長官和特區政府依法施政，全力支持香港發揮「背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢」，全力支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，全力支持特區政府加快科技創新步伐、打造國際高端人才集聚高地，在「融入國家發展大局」中實現自身更好發展，為「強國建設、民族復興偉業」作出更大貢獻。

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中國人社部5月30日深夜公布國務院任免國家工作人員名單，任命原任國務院港澳辦常務副主任的周霽為中聯辦主任、香港國安委國家安全事務顧問。港媒報導，前任中聯辦主任鄭雁雄在事前沒有徵兆下突然去職，引起外界揣測。

明報報導，周霽熟悉港澳事務，且擔任港澳辦常務副主任時即分管日常事務，過去曾多次低調前往香港調研。有香港資深建制派人士認為，周霽給外界的形象相對溫和，出任中聯辦主任有利於吸引國際人士赴港。（編輯：邱國強/周慧盈）1140601