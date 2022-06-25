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歐盟推動零排放航空聯盟 迎接碳中和飛機時代

2022/6/25 19:20
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（中央社巴黎24日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天敦促航空業者加入它推動的零排放航空聯盟（Alliance on Zero Emission Aviation），為了碳中和飛機的到來做準備。

法新社報導，歐盟執委會設想的零排放航空聯盟，成員包括飛機製造商、航空公司、機場、能源企業及燃料供應方的代表、乘客與環境利益團體，以及監管與認證機關。

歐盟執委會表示，所有參與者將努力「確認這類飛機投入商業服務面臨的一切障礙，並制定一套建議與一份發展規劃來解決這些障礙，以及促進投資計畫，同時創造成員之間的協力與動力」。

目前航空業二氧化碳排放量占全球總體的2.5%至3%。歐盟若要在2050年底前達成碳中和目標，航空業脫碳是重大挑戰之一。

而在近期的將來，航空業若要減少碳足跡，將必須有永續航空燃料來取代目前的化石燃料。

飛機製造商還正在努力推出用混合動力或電力推進的地區型飛機，最大航程數百公里。

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）正在研發一款氫動力中程飛機，目標2035年底前投入商業服務。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110625

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