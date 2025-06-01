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詹子賢雙響砲達成生涯百轟 助兄弟大勝龍隊

2025/6/1 22:07
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（中央社記者陳容琛台北1日電）中職中信兄弟外野手詹子賢今天敲出雙響砲，包含砲轟味全龍本土王牌徐若熙，完成生涯百轟里程碑；搭配許基宏3分砲，兩人聯手幫助兄弟以12比4獲勝。

兄弟今天在主場迎戰龍隊，賽前距離百轟里程碑僅有兩步之遙的詹子賢，今天先在4局下從龍隊本土王牌徐若熙手中轟出左外野全壘打，如願締造百轟「聽牌」；而他並沒有浪費太多時間，7局下面對郭郁政、二壘有人情況下，再掃出左外野2分砲，成為中職史上第26名百轟達陣球員。

值得一提的是，兄弟內野手許基宏同樣手感火燙，單場揮出雙安，包含6局下擊出打退徐若熙的3分砲，延續連3場比賽開轟紀錄；7局下再揮出帶有2分打點長打，單場進帳5分打點，賽後也獲選為單場最有價值球員（MVP）。

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此役兄弟推派洋投羅戈（Nivaldo Rodríguez）掛帥先發，他主投7局無失分，僅被擊出3支安打，還送出8次三振，完美封鎖龍隊打線，順利進帳本季第3勝；而「龍之子」徐若熙投了5.1局狂飆10次三振，可惜挨了2發全壘打、失5分，苦吞本季第3敗。

另一地，統一獅在主場面對樂天桃猿，靠著邱智呈、林安可接連開轟，加上洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）繳出6局無失分好投，搭配牛棚群合力守成，終場獅隊以5比0完封對手，仍暫居上半季龍頭寶座。（編輯：陳仁華）1140601

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