加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

詹子賢敲超前2分砲獲MVP 笑喊盼徐若熙快出國

2025/4/26 21:54（4/26 22:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職中信兄弟隊詹子賢（圖）26日在比賽第7局敲出超前2分砲，率隊4比1擊敗味全龍隊也獲選MVP。詹子賢從旁觀察龍隊投手徐若熙不好打，笑稱希望他快點出國。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月26日
中職中信兄弟隊詹子賢（圖）26日在比賽第7局敲出超前2分砲，率隊4比1擊敗味全龍隊也獲選MVP。詹子賢從旁觀察龍隊投手徐若熙不好打，笑稱希望他快點出國。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北26日電）中信兄弟詹子賢今天7局敲超前2分砲，率隊4比1擊敗味全龍奪MVP，百轟里程碑倒數，他表示投手越來越厲害，不一味追求全壘打，提到龍隊先發投手徐若熙，他笑說：「希望他快點出國。」

兄弟今天在台北大巨蛋與味全龍隊交手，兄弟前5局受制於龍隊先發投手徐若熙、沒有拿下分數，比賽後半段抓準換投時機搶分，6局先扳平比數，7局詹子賢從龍隊後援投手鑀龍（Aaron Leasher）手中敲出超前比數2分砲，兄弟8局再添1分、順利搶勝。

詹子賢單場2打數敲出1轟、貢獻2分打點，為勝利打點，獲選單場MVP，為個人本季首轟，也是繼去年4月28日後，將近1年再於一軍例行賽開轟，為個人中職生涯第96轟，生涯百轟倒數。

詹子賢表示，很久沒有打全壘打了，賽前教練團有提醒鑀龍的特性，有設定策略，照著策略打，打出去之後還懷疑會不會過牆；他笑說，去年很想在大巨蛋開轟，感覺很難打、今天終於開轟。

詹子賢表示，今年開季狀況不錯，上週狀況有點下滑，身體也有些小傷，感謝教練團給很大的空間調整。

詹子賢截至2023年球季打完，中職生涯累積94轟，但去年僅敲1轟，被問起百轟進度是否落後，他表示，現在的投手越來越厲害，要打全壘打更困難，如果一直追求全壘打，對球隊的運作也不好，照著戰術走。

詹子賢今天是比賽後半段上場，沒有與龍隊先發投手徐若熙對決，但他笑說：「希望徐若熙快點出國，他已經超越這個等級，很有潛力，什麼球種都很好，場上壓制力不用說。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

詹子賢表示，光在一旁看都覺得徐若熙的球很難打，手眼協調要很好，進攻也要積極一點，想要等失投球沒有這麼容易。

兄弟總教練平野惠一表示，徐若熙對兄弟投得很好，今天5局就退場幫助很大，會檢討反省比賽內容，為下次對戰準備，看到打者面對這麼好的投手，揮棒軌跡過大、揮棒往上撈，應該要更確實擊球，怎麼攻略徐若熙，是一整年都要面對的課題。（編輯：李亨山）1140426

#中信兄弟
#中職
#平野惠一
#徐若熙
#詹子賢
#味全龍
#台北大巨蛋
詹子賢
兄弟勝龍隊止敗 平野惠一勉球員全力以赴定勝負黃博多優質先發兄弟搶勝 王威晨守備拚命有隊長自覺
徐若熙
徐若熙先發5局8K無失分 球探關注沒壓力丟出品質王威晨不舒服從不喊痛 平野惠一透過調度助調整
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：