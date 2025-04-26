詹子賢敲超前2分砲獲MVP 笑喊盼徐若熙快出國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北26日電）中信兄弟詹子賢今天7局敲超前2分砲，率隊4比1擊敗味全龍奪MVP，百轟里程碑倒數，他表示投手越來越厲害，不一味追求全壘打，提到龍隊先發投手徐若熙，他笑說：「希望他快點出國。」

兄弟今天在台北大巨蛋與味全龍隊交手，兄弟前5局受制於龍隊先發投手徐若熙、沒有拿下分數，比賽後半段抓準換投時機搶分，6局先扳平比數，7局詹子賢從龍隊後援投手鑀龍（Aaron Leasher）手中敲出超前比數2分砲，兄弟8局再添1分、順利搶勝。

詹子賢單場2打數敲出1轟、貢獻2分打點，為勝利打點，獲選單場MVP，為個人本季首轟，也是繼去年4月28日後，將近1年再於一軍例行賽開轟，為個人中職生涯第96轟，生涯百轟倒數。

詹子賢表示，很久沒有打全壘打了，賽前教練團有提醒鑀龍的特性，有設定策略，照著策略打，打出去之後還懷疑會不會過牆；他笑說，去年很想在大巨蛋開轟，感覺很難打、今天終於開轟。

詹子賢表示，今年開季狀況不錯，上週狀況有點下滑，身體也有些小傷，感謝教練團給很大的空間調整。

詹子賢截至2023年球季打完，中職生涯累積94轟，但去年僅敲1轟，被問起百轟進度是否落後，他表示，現在的投手越來越厲害，要打全壘打更困難，如果一直追求全壘打，對球隊的運作也不好，照著戰術走。

詹子賢今天是比賽後半段上場，沒有與龍隊先發投手徐若熙對決，但他笑說：「希望徐若熙快點出國，他已經超越這個等級，很有潛力，什麼球種都很好，場上壓制力不用說。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

詹子賢表示，光在一旁看都覺得徐若熙的球很難打，手眼協調要很好，進攻也要積極一點，想要等失投球沒有這麼容易。

兄弟總教練平野惠一表示，徐若熙對兄弟投得很好，今天5局就退場幫助很大，會檢討反省比賽內容，為下次對戰準備，看到打者面對這麼好的投手，揮棒軌跡過大、揮棒往上撈，應該要更確實擊球，怎麼攻略徐若熙，是一整年都要面對的課題。（編輯：李亨山）1140426