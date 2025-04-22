許基宏單場4安轟雙響砲 4打點助兄弟擊退獅

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職今天在台南球場的賽事，中信兄弟許基宏4打數敲出4支安打，演出單場雙響砲，包辦4分打點，終場兄弟以6比3擊退統一獅隊，斬斷獅隊4連勝，鄭凱文奪下本季首勝。

兄弟1局上就靠著開路先鋒宋晟睿從胡智爲手中開轟、攻下1分，首局首打席首球全壘打為中職史上第39次、第25人，接著許基宏再轟出2分砲，2人都是本季首轟，兄弟取得3比0領先；3局上曾頌恩、許基宏敲安打後，胡智爲發生暴投奉送1分。

獅隊的林子豪在4局下從鄭凱文手中轟出3分全壘打，為本季第3轟，獅隊追到只差1分，不過7局上兄弟的許基宏再從劉予承手中轟出2分砲，單場雙響砲，終場兄弟以6比3獲勝，獅隊4連勝喊卡。

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兄弟先發投手鄭凱文此戰用78球投5局，被敲出5支安打，出現1次四壞球保送、1次觸身球保送，失掉3分，奪下本季首勝；接著伍立辰、王凱程、陳冠穎、黃恩賜登板各投1局，都沒有失分，聯手守住勝利。

獅隊先發投手胡智爲則是用92球投5局，被敲出9支安打、包含2發全壘打，投1次保送、6次三振，失掉4分吞下敗投。（編輯：龍柏安）1140422