COVID-19疫情升溫 醫界籲充足清冠一號供應

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）國內COVID-19疫情升溫，10大醫界團體今天發表聯合聲明並提出5項呼籲，持續增加快篩試劑量產、充足抗病毒藥物及中藥清冠一號供應、鼓勵民眾打疫苗、看診分流及重拾防疫習慣。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連7週上升，5月18日至24日門急診就診計4萬1402人次，較前1週上升且高於去年同期。根據衛生福利部疾病管制署預估，這波疫情將於6月底、7月初達高峰，屆時單週就診人次預計達15萬到20萬，端午連假後門急診就診人次增幅是後續疫情關鍵。

台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣及新竹市醫師公會理事長、台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、中華民國基層醫師協會今天發表聯合聲明，提醒COVID-19病毒沒有消失且不斷突變，建議政府應超前部署，儘速編列一筆防疫特別預算。

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聯合聲明提出5項呼籲，第1項是持續增加快篩試劑量產，鋪貨到醫療單位及各通路；第2項為保持充足的抗病毒藥物及中藥清冠一號供應，讓醫師有足夠的藥物來治療確診病人，減少重症；第3項是持續鼓勵民眾施打疫苗，特別是65歲以上及慢性病高風險族群。

第4項為看診分流，10大醫界團體指出，經COVID-19疫情淬鍊，台灣基層診所及社區醫療群有充足防疫經驗診治COVID-19，若非病況嚴重，不需要動輒衝醫院急診；第5項是民眾重拾防疫習慣，進出醫療院所、公共運輸工具、人口稠密處務必戴口罩、勤洗手、保持良好的衛生習慣。（編輯：管中維）1140601