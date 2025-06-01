1年12團議員訪台 學者：關心台灣是日本跨黨派共識

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（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨立委郭國文今天說，他赴日訪問並轉交總統賴清德親筆信給前防衛大臣岸信夫。涉外人士指出，這封信代表台灣與安倍家族的緣分傳承；國關學者認為，台日互動已突破立法層級，且關心台灣是日本跨黨派政治人物共識，彰顯台日關係是穩定且持續發展。

郭國文今天透過臉書發文表示，賴總統交代他一項任務，將親筆信轉交給岸信夫；多年前與擔任台南市長的賴總統訪日時就跟岸信夫結緣，這情誼讓賴總統3年前以親友身分出席前日本首相安倍晉三家祭。

郭國文指出，岸信千世繼承父業擔任眾議員，去年順利連任並延續叔叔安倍晉三對台路線，這封信代表台灣與安倍家族的緣分傳承，也希望岸信千世能夠再度訪台。

涉外人士對此表示，賴總統上任以來，台日雙方互動頻繁，這1年間至少有12團、橫跨朝野各黨派的日本國會議員訪台；與賴總統私交甚篤的日本法務大臣鈴木馨祐更無畏中國的威脅恫嚇，推動修法讓台灣人在日本戶籍的國籍欄可由「中國」正名為「台灣」。

涉外人士指出，賴總統擔任台南市長時就積極與日本各地方擴展城市外交，日前專訪賴總統的櫻井翔就透露，他跟台灣的淵源之一，是故鄉群馬縣最北端的水上町與台南關係密切，而這正是賴總統在台南市長任內所促成；郭國文此行轉交賴總統親筆信給岸信夫，則凸顯賴總統與安倍晉三家族的濃厚情誼。

長年研究日本與東北亞區域政治外交的政大國際事務學院副教授石原忠浩觀察，過去台日以「立法交流」為主，現在台日雙邊互動突破立法層級；他舉例，日本首相石破茂在擔任首相之前，曾3年內訪台2次，這代表的是，關注台灣是日本不分黨派、廣泛的政治人物的共識。

石原忠浩說，今年4月底、5月初，許多日本國會議員利用「黃金週」假期訪問台灣，包括前經濟安保擔當大臣高市早苗、前經濟產業大臣西村康稔，以及近日國民民主黨代表玉木雄一郎等，均顯示日本政界對台灣的關心是跨黨派，層級涵蓋到曾擔任部長級職務的重量級人物，彰顯台日關係是穩定且持續發展。

除了議員外交，石原忠浩指出，賴總統率領的行政團隊邀請前日本東京都區會議員野崎孝男、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任行政院政務顧問，這顯示賴總統對日本議題的重視，且這項安排也吸引日本多家重量級媒體報導，讓外界切實感受到，台日在政界與政務層面的往來正在深化。

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石原忠浩說，近年台積電到日本熊本投資，更帶動台日經貿熱絡往來，這對台日雙邊是雙贏局面，台日之間的經貿關係正往更高層次方向邁進。

至於未來如何進一步深化台日合作，石原忠浩認為，可以進一步思考台日間以具體政策形式，推動在第3國家開拓新市場，或在日本基礎建設等相關領域攜手合作，強化雙邊互動。（編輯：林克倫、林興盟）1140601