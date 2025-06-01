中國消費品以舊換新方案 1至5月帶動4.57兆元消費

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（中央社台北1日電）「消費品以舊換新」是中國官方「促消費」的重要措施。中國商務部今天表示，今年截至5月31日止，由「消費品以舊換新」方案帶動的銷售額已突破人民幣1兆元大關，達1.1兆元（約新台幣4.57兆元）。

央視新聞報導，根據中國商務部資料，今年1至5月帶動的上述銷售額，是來自直達消費者的約1.75億份補貼。依此計算，每份補貼平均帶動的銷售額約為6286元。

以分項來看，根據中國商務部資料，今年1至5月，汽車以舊換新補貼申請量達412萬份；4986.3萬名消費者共購買12大類家電產品7761.8萬台；5352.9萬名消費者購買手機等數位產品5662.9萬件；電動自行車以舊換新650萬輛；家裝廚衛「煥新」共5762.6萬單。

中國商務部為此宣稱，今年以來，消費品以舊換新「有力帶動消費持續回升向好」。

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在中共中央主導下，中國國務院首先於2024年3月13日公布「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」，旨在「加快構建新發展格局、推動高質量發展的重要舉措，將有力促進投資和消費，既利當前、更利長遠」。其中，「消費品以舊換新」是針對社會大眾推出的舉措。

今年1月8日，中國國家發改委、財政部宣布加大上述的設備更新和消費品以舊換新支持力度，將享受以舊換新補貼的家電產品類別，從2024年的8類擴大到12類，同時實施新購手機等數位產品的補貼。（編輯：邱國強）1140601