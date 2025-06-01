新北八里警所長浮報獎涉偽造文書 申誡拔官法辦

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市蘆洲警分局指出，八里分駐所李姓前所長因不當申報獎勵，記申誡1次，並調整為非主管職務。因涉偽造文書罪嫌，將函請檢方偵辦，以展現維護警察風紀決心。

蘆洲警分局今天以訊息說明，八里所與龍源派出所今年3月21日晚間聯合編組執行擴大臨檢，由李員帶班查獲一起毒品案，李員有實際出力事實、符合敘獎要件，只是檢視申報獎勵所提供附件中筆錄詢問人兼記錄人核章，與偵查隊移送卷歸檔於檔案室附件不同。

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警分局表示，經啟動調查，此筆錄為黃姓警員製作，李員於審核獎勵案件時，於此筆錄核章處蓋他的職名章，顯有不當。為求慎重，涉偽造文書罪嫌部分，將函請檢方偵辦。

針對申報個人獎勵不當，警分局指出，已將李員調整為非主管職務，並核予申誡1次處分。後續行政處分，待偵審結果確定後再行加重處分，以不掩飾、不護短的態度，採取斷然處置作為，展現維護警察風紀的決心。（編輯：戴光育）1140601