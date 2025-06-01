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魷魚遊戲最終章 李政宰穿西裝崩潰邊緣對決李炳憲

2025/6/1 21:55（6/1 22:16 更新）
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韓國影集「魷魚遊戲」第3季即將播出，1日釋出最新預告，演員李政宰（圖）身穿西裝、神情堅毅，將再次進入殘酷血腥的遊戲核心，面臨更險峻挑戰。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月1日
韓國影集「魷魚遊戲」第3季即將播出，1日釋出最新預告，演員李政宰（圖）身穿西裝、神情堅毅，將再次進入殘酷血腥的遊戲核心，面臨更險峻挑戰。（Netflix提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月1日
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（中央社記者洪素津台北1日電）韓國話題影集「魷魚遊戲」第3季6月27日將上線，主角李政宰飾演的「456號」玩家沉浸在失去好友悲傷中，下一秒竟又身穿西裝且神情堅毅，未知是否已撐到最後一個遊戲，即將與李炳憲來一決高下。

影集「魷魚遊戲」第3季今天釋出最新預告，預告開場以陰森童謠「咚咚，請問是誰啊？我是小乖乖」開場，接著屬於魷魚遊戲的專屬聲音「遊戲即將開始」出現；巨型英熙娃娃再次登場，這個畫面完美展現「魷魚遊戲」從第1季到現在一貫風格，將童年天真轉化為求生恐懼。

畫面一轉，李政宰痛苦大喊：「為什麼不殺我？為什麼只留我活口？」他的崩潰表達出自己在叛變中失去好友正培的沉重罪惡感，如今他將與「負責人」李炳憲進行最終對決；李炳憲更冷冷問道：「456號，你對人還有信心嗎」，全新遊戲危險再升級，且充滿挑撥人心、信任的挑戰。

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而最新劇照中展現強烈與複雜的情感張力，李政宰身穿西裝、神情堅毅，其餘遊戲倖存者們也同時在高風險遊戲當中，帶著面臨崩潰邊緣情緒。

「魷魚遊戲」第3季，導演黃東赫創作的破紀錄驚悚影集完結篇，27日將在Netflix全球上線。（編輯：陳仁華）1140601

#李政宰
#魷魚遊戲
#黃東赫
#李炳憲
李政宰
「魷魚遊戲3」李政宰難忍喪友之痛 決戰李秉憲
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