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俄國橋梁被炸後又發現鐵軌受損 無人傷亡

2025/6/1 19:34
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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）國營俄羅斯鐵路公司今天表示，布揚斯克州烏尼查至澤查路段一條鐵軌受損，無人傷亡。在此之前，俄國聲稱境內有兩座橋梁發生爆炸事件，已被視為「恐怖主義行為」調查中。

路透社報導，俄羅斯鐵路公司（Russian Railways）旗下的莫斯科鐵路公司（Moscow Railways）在通訊應用程式Telegram寫道，今天上午10時52分，鐵路工人在布揚斯克州（Bryansk）烏尼查（Unecha）至澤查（Zhecha）路段檢修時，發現鐵軌受損，無人受傷。

俄羅斯聲稱這兩天在與烏克蘭接壤的布揚斯克州和庫斯克州（Kursk），各有一條橋梁被炸毀。俄國官員今天表示，至少7人死亡、69人受傷。

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法新社引述俄羅斯國營媒體報導，俄國調查人員將2座橋梁在一夜間發生爆炸事件視為「恐怖主義行為」來處理。

根據國營的俄羅斯新聞社（RIA），俄國調查委員會（Investigative Committee）發言人佩欽科（Svetlana Petrenko）說：「這些事件已被歸類為恐怖主義行為」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140601

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