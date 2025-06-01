布局國際線 印度靛藍航空再下訂30架空巴廣體機

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（中央社記者李欣穎新德里1日專電）印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）今天在國際航空運輸協會（IATA）於新德里舉行的年會上宣布，正式下訂30架A350廣體客機，展現這家以廉價航空模式起家、主攻國內市場的航空公司，積極拓展海外市場的雄心。

IndiGo去年4月便已確定訂購30架A350，並保留70架的選購權。本次新增的30架訂單即來自當時保留的選購權，預計接續在首批飛機於2027年交機後陸續交付。

IndiGo執行長艾柏斯（Pieter Elbers）在會中指出，印度已成為全球第3大航空客運市場，IndiGo將「與印度一同成長」，加速拓展國際版圖，擴大海外影響力。

早在2023年巴黎航展，IndiGo便創下全球民航史上最大單筆飛機訂單紀錄，一口氣下訂500架A320系列客機。

近年來IndiGo持續快速成長，並與法荷航集團（Air France-KLM）、維珍航空（Virgin Atlantic）及達美航空（Delta）簽署合作協議，攜手布局長程航線，拓展至北美、歐洲及英國市場。

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截至2025年，IndiGo已營運91個國內航點與40個國際航點。艾柏斯表示，預計明年將再新增4個國內航點及10個國際航點，新增城市包括倫敦、哥本哈根、雅典及阿姆斯特丹。

本屆IATA年會由IndiGo擔任主辦航空公司，為期3天的會議吸引約1700位業界領袖、政府官員與媒體參與。印度總理莫迪（Narendra Modi）也將於明日親臨會場，發表主題演說。（編輯：陳慧萍）1140601