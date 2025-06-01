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加薩公衛當局：以色列襲擊物資站附近 增至31死

2025/6/1 19:31（6/1 20:25 更新）
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位於加薩正在領取援助物資的巴勒斯坦難民。（路透社）
位於加薩正在領取援助物資的巴勒斯坦難民。（路透社）
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（中央社開羅/加薩走廊1日綜合外電報導）加薩走廊公衛當局表示，以色列今天對美國民間團體在當地支持的援助物資分發站附近發動襲擊，至少導致31人身亡。

路透社報導，自以色列上月解除對加薩走廊（Gaza Strip）長達近3個月的封鎖後，當地發生一系列事件，凸顯動盪安全局勢使加薩援助工作更為困難，而發生在南部城市拉法（Rafah）的是最新一起這類事件。

醫護人員塔瑞克（Abu Tareq）在拉法附近另一個城市汗尤尼斯（Khan Younis）的納瑟醫院（Nasser Hospital）說道：「有許多罹難者及傷者，很多人受傷。這裡的情況很悲慘。我建議大家不要去援助物資分發站，夠了。」

當地的巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）指出，其醫護團隊在拉法一處援助物資收集站附近找到23具巴勒斯坦人遺體，並治療另外23名傷者。總部位於美國的加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）負責營運拉法的援助物資分發站。

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以色列軍方發布聲明說，正在調查巴勒斯坦人在援助物資分發站遭槍擊的報導，但以軍未獲悉有軍隊開火導致傷亡。

加薩人道主義基金會否認有人在拉法的援助物資分發站附近遇害或受傷，並稱它所有物資分發工作都順利進行。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140601

#加薩走廊
#巴勒斯坦
#以色列
#安全局
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