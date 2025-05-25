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加薩當局：以色列空襲釀22死 當地記者及官員罹難

2025/5/25 21:24（5/25 21:33 更新）
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以色列空襲加薩南部汗尤尼斯後，救護人員在廢墟中搜尋生還者。（Palestinian Civil Defence/Handout via 路透社）
以色列空襲加薩南部汗尤尼斯後，救護人員在廢墟中搜尋生還者。（Palestinian Civil Defence/Handout via 路透社）
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（中央社加薩25日綜合外電報導）加薩走廊（Gaza Strip）衛生當局表示，以色列今天空襲加薩各地，導致至少22人喪命，罹難者包括一名當地記者以及一名民防機構高階官員。

路透社報導，加薩醫護人員指出，以色列分別針對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）、北部賈巴利亞（Jabalia）及中部紐瑟拉特（Nuseirat）發動空襲，造成民眾喪生。

在賈巴利亞，醫護人員指稱，當地記者哈山（Hassan Majdi Abu Warda）的住家今天稍早遭到空襲，致使哈山及他的數名家人罹難。

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醫護人員也提及，紐瑟拉特也遭遇空襲，導致加薩民防機構高階官員艾希拉夫（Ashraf Abu Nar）與妻子命喪家中。

以色列軍方未立即就上述指控作出回應。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1140525

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