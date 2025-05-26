加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
最新戰況
新聞專題
最新戰況2/300
首頁 / 國際

以色列轟炸加薩學校 至少33死數十傷

2025/5/26 16:35（5/26 16:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列南部26日可看到加薩走廊被毀建築物冒出的濃煙。（美聯社）
以色列南部26日可看到加薩走廊被毀建築物冒出的濃煙。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩市/耶路撒冷26日綜合外電報導）加薩民防局表示，以色列今天空襲加薩市（Gaza City）一處安置流離失所民眾的學校，造成至少33人死亡，數十人受傷。

法新社報導，加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）說，至少33人在加薩市賈賈維學校（Fahmi Al-Jarjawi School）的屠殺事件中喪命，另有數十人受傷，受害者多半是婦孺。

巴薩爾稍早告訴法新社說，超過60人於這場發生在賈賈維學校的事件中受傷。他同時表示，這所學校安置了上百名流離失所的民眾。

另一方面，以色列軍方今天表示，他們破曉時分攻擊的加薩學校，內藏「關鍵恐怖分子」。

google news透過 Google News追蹤中央社

以軍表示他們襲擊的是「關鍵恐怖分子」，還說這些人行動所在地是加薩市區深處的賈賈維學校舊址，如今則是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的指揮與管制中心。

以軍表示，他們「採取多項措施，降低傷害平民的風險」。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1140526

#伊斯蘭聖戰組織
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#以色列
#巴薩爾
延伸閱讀
盼根除哈瑪斯 以軍擬2個月內控制加薩走廊75%地區加薩民防當局：以色列襲擊多地釀17死 轟炸學校避難所加薩夫婦10子女9死 家屬：死亡或許比折磨更仁慈加薩當局：以色列空襲釀22死 當地記者及官員罹難
巴薩爾
加薩民防局：以軍轟炸 醫師夫婦9個小孩枉死加薩當局控以色列空襲至少釀百死 罹難者含孩童
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
加薩當局：以色列空襲釀22死 當地記者及官員罹難
21
更多編輯台推薦新聞：