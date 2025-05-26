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加薩夫婦10子女9死 家屬：死亡或許比折磨更仁慈

2025/5/26 12:13
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（中央社加薩市25日綜合外電報導）以色列轟炸加薩南部造成一對醫師夫婦10名子女9死。據家屬說法，擔任小兒科醫師的媽媽在照料其他病童時，聽到住家遭空襲消息。家屬嘆說，死亡可能比這種折磨還要仁慈些。

法新社報導，據家屬說法，在納瑟醫院（Nasser Hospital）擔任小兒科醫師的阿拉（Alaa al-Najjar）聽到消息後，在沒有交通工具情況下一路跑回甘尤尼斯（Khan Yunis）的住處，卻看到了每個家長內心最大的夢魘。

阿拉的小叔阿里（Ali al-Najjar）說：「她一看到燒焦的遺體便開始尖叫痛哭。」

根據家屬說法，她10個孩子有9人身亡，遺體已焦到面目全非，唯一生還的是10歲的亞當（Adam），但目前仍未脫離險境。阿拉的丈夫哈姆迪（Hamdi al-Najjar）同樣是醫師，以色列空襲時人在家中，雖然生還但傷勢危急。父子倆目前都在加護病房。

事發後隔天，阿拉仍未走出驚嚇，一語不發地坐在已成廢墟的住處附近所設立的帳篷內。

以色列軍方在被問及這次事件時表示，他們「襲擊了多名自（以國）部隊附近建築物內展開行動的嫌疑人」。以軍並補充說，正在審查有關平民傷亡的指控。

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阿里現在擔心，等到兄長甦醒過來他該如何轉達這些壞消息。「我該怎麼告訴他孩子們都死了？我將他們埋在兩個墓穴中。」

他嘆了一口氣說：「加薩現在沒一處安全。就某方面來說，死亡比這樣的折磨還要仁慈些。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140526

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