以色列盼根除哈瑪斯 揚言2個月內控制加薩走廊75%地區

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（中央社特拉維夫25日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，計劃在兩個月內控制加薩走廊75%地區，並將巴勒斯坦平民驅趕至僅占加薩1/4土地的區域，作為徹底消滅哈瑪斯最新行動的一部分。

「華爾街日報」報導，軍方有意最快在明天推出一項獲得美國支持的新援助分發計畫。以色列官員指出，軍方已在加薩南部建立3處設施，另一處在中部地區，將由數以百計美國承包商負責向巴勒斯坦人發送物資。

根據計畫，每個巴勒斯坦家庭須派出一名代表，每5天前往其中一處設施領取援助包裹。聯合國與援助組織拒絕參與這項計畫，認為要求巴勒斯坦人穿越戰區以取得食物太過危險，且違反他們的中立原則，因為援助將由以色列掌控。

這項新援助計畫推出之際，以色列已封鎖所有物資進入加薩超過兩個月，導致食物、燃料與藥品嚴重短缺後，開始允許少量援助進入加薩。

這也標誌以色列在加薩的戰術出現轉變。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說，新一輪攻勢將包括占領加薩和控制土地。以色列表示，目標在於迫使巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）釋放剩餘人質、解除武裝，並使其殘餘領導階層離開加薩。

以色列展開新地面攻勢之際，正值國際社會日益加大對以色列結束加薩戰爭的壓力，與此同時，國內要求達成協議以釋放仍在加薩人質的呼聲日益高漲。以色列的後備軍力已顯疲態且兵力吃緊，國內反戰情緒上升。

最近幾週，以色列向加薩增派數千兵力。根據軍方說法，自以哈3月打破停火恢復戰爭狀態以來，以色列已控制加薩約40%土地。

一名以色列軍方官員說，哈瑪斯在加薩挖掘數百英里地道，截至目前，以色列已摧毀約25%。

報導指出，這場戰爭對巴勒斯坦平民造成極大傷害，許多人為了躲避空襲被迫多次搬遷。根據巴勒斯坦衛生機構統計，目前已有超過5萬3000名巴勒斯坦人在這場戰爭中喪生，但未說明其中有多少是戰鬥人員。

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以色列官員表示，這項新援助計畫是為了防止哈瑪斯從援助卡車或倉庫奪取物資，用來供應其成員或出售給平民以籌措資金。

然而，援助組織指出，以色列對哈瑪斯奪取援助問題誇大其詞，並認為透過現有基礎設施，才是向平民提供援助的最安全方式。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1140526