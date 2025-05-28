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以色列總理：哈瑪斯領袖已遭軍方擊斃

2025/5/28 23:50
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（中央社耶路撒冷28日綜合外電報導）以色列政府今天表示，軍方已擊斃穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar），他被認定是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩的領袖。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在國會表示：「我們將恐怖分子逐出領土，派兵進入加薩走廊（Gaza Strip），消滅了數以萬計的恐怖分子，消滅了…穆罕默德．辛瓦。」

以色列媒體報導，以軍本月稍早鎖定穆罕默德．辛瓦，對加薩南部發動空襲。

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辛瓦的兄長亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）策劃2023年10月對以色列的攻擊，引發加薩當前這場戰爭。亞雅已於去年10月喪命。

據報導，穆罕默德於去年10月繼兄長亞雅之後，出任哈瑪斯領袖。（譯者：楊昭彥）1140528

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