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端午連假收假國道多處壅塞 估晚間8時後陸續紓解

2025/6/1 18:32（6/1 19:16 更新）
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端午連假最後一天，交通部高速公路局預估車潮以收假返家車流為主。圖為國道3號木柵段1日午後車多，南下方向一度湧現車潮。中央社記者鄭清元攝 114年6月1日
端午連假最後一天，交通部高速公路局預估車潮以收假返家車流為主。圖為國道3號木柵段1日午後車多，南下方向一度湧現車潮。中央社記者鄭清元攝 114年6月1日
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（中央社記者余曉涵台北1日電）今天是端午連假收假日，午後國道湧現北返車潮，多處路段壅塞時速不到40公里。交通部高速公路局預估，晚間8時後才會陸續紓解。

根據國道即時路況，今晚6時國道多處壅塞，包含國1竹北-湖口服務區、頭份-新竹、大雅系統-台中系統、雲林系統-斗南、下營系統-麻豆、台南系統-永康；國3龍潭-大溪、後龍-竹南、南投服務區-南投、竹山-名間、柳營-烏山頭、官田系統-新化系統、長治-九如；國5坪林-石碇；國10燕巢系統-燕巢等路段時速都不到40公里。

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高公局指出，截至下午5時，國道交通量為70.5百萬車公里，預估今天交通量為111百萬車公里。

高公局表示，預估西部國道及國5將到晚間8時後才會陸續紓解，建議用路人透過高速公路1968網站、App或警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：管中維）1140601

#大溪
#高公局
#交通部高速公路局
#國道
#端午
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