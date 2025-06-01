央行揪外資疑涉炒匯 籲運用應依申報投資台股

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（中央社記者張璦台北1日電）央行今天指出，近日場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊於新台幣存款帳戶，且經查並無實際投資，有套取新台幣匯差之虞，呼籲外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資國內證券（台股），不得用以炒作新台幣匯率。

中央銀行今天發布新聞稿指出，近期國內新台幣匯率已趨穩定，盼市場評論人員、國內進出口廠商，及外資能夠共同維護國內匯市秩序及穩定；另針對市場高度關注美元及美債等議題，央行提出說明。

央行表示，請市場評論人員及媒體切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，或對匯率提出直觀式預測 ，以避免影響國內匯市的秩序及穩定，甚至波及實體經濟。

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央行表示，進、出口廠商宜依實際需求進行結購美元或結售美元，勿聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而延後結購或提前結售美元，致匯率波動加劇，最終反而損及自身利益。

央行指出，近日場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊於新台幣存款帳戶，但經查並無實際投資的事實，有套取新台幣匯差之虞，違反央行結匯管理原則。籲請外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資國內證券（台股），不得用以炒作新台幣匯率。（編輯：林克倫、林興盟）1140601