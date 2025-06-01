黃國昌新北投罷瑤 吳思瑤：車站場域是我文化政績

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（中央社記者陳俊華台北1日電）民眾黨主席黃國昌今天聲援罷免民進黨立委吳思瑤行動。吳思瑤說，黃國昌在新北投車站宣講，這場域正是她多年來文化工作成果，也是被前台北市長柯文哲拿來宣傳的文化政績，黃國昌到北投做「亂霸」最後衝刺，只能尊重。

黃國昌下午與民眾黨秘書長周榆修、台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、陳宥丞，以及民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人到新北投捷運站，參與由「掃除綠衛兵」志工發起罷免民進黨立委吳思瑤的連署攤位宣講。

黃國昌表示，對民眾黨而言，在6月7日之前只有一個任務，他已交代民眾黨台北市黨部、組織部人員，要聯絡士林、北投所有黨員，站出來連署罷免吳思瑤，還給柯文哲一個公道。

吳思瑤受訪時對此回應說，只要踏出新北投捷運站，就可看到她20年來在北投努力的文化工作，修復文化資產群、從彰化歸鄉的新北投火車站等，一步一腳印就是她服務天母、北投的理念與行動，是她從議員到立委都沒放棄的工作。

吳思瑤指出，其中更有被前台北市長柯文哲列為文化政績的新北投車站，這是她在前台北市長郝龍斌任內就開始爭取，一直到柯文哲任內才完成讓車站歸鄉與修復；當黃國昌到北投宣講要罷免吳思瑤，宣講的那個場域正是她多年來的文化工作成果，也是一再被柯文哲拿來宣傳的文化政績。

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吳思瑤表示，歡迎來到北投，但請帶著正能量、好心情，如果是來散布仇恨、進行政治操作，北投的民眾恐怕就沒那麼歡迎了。

媒體詢問，罷瑤團體日前因更換領銜人失敗，但民眾黨仍大動作宣講。吳思瑤說，藍白在罷免這件事上繼續合作，她身為民進黨團幹事長被列為頭號目標，但她一直在備戰、毫不鬆懈，黃國昌率隊到北投是為做「亂霸」的最後衝刺，只能尊重。（編輯：林克倫、林興盟）1140601