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澤倫斯基接受俄國提議 烏克蘭出席6/2和談

2025/6/1 21:20（6/1 21:40 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基。（路透社）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，對於俄羅斯提議明天在土耳其伊斯坦堡舉行會談，烏克蘭代表團將出席與會。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與官員開會後在通訊軟體Telegram寫道：「我在週一的伊斯坦堡會談前概述了（烏克蘭的）立場。」

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根據法新社，烏克蘭的立場包含達成「完全且無條件停火」、救回戰俘與被綁架孩童等首要之務。

澤倫斯基還補充道，烏克蘭代表團這次也將由國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領參與會談。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140601

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