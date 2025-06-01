蕭煌奇唱出人生又開地獄哏 柔道搬上安可舞台

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）金曲歌王蕭煌奇「朋友你現在好嗎」演唱會昨天落幕，蕭煌奇跟嘉賓羅時豐互開地獄哏「看不到」、「目中無人」笑翻全場；蕭煌奇在安可時還當場與大學生過招比柔道。

唱片公司今天透過新聞稿分享，蕭煌奇出道20週年演唱會「朋友你現在好嗎」台北最終站昨天於北流開唱，以四季為主軸，從春天活力、夏天追求炙熱夢想、秋天回歸思念、冬天象徵歷經一切，以不同歌曲代表著人生不同時期的心境，也首唱新歌「你攏無咧看」。

蕭煌奇邀來藝人羅時豐當嘉賓，兩人合唱「細妹按靚」、「寶島曼波」、「墓仔埔也敢去」組曲。蕭煌奇說，邀約多次終於成功，羅時豐則笑說：「我還特地跟造型師說要華麗一點，但又怕太搶戲。不過他也看不到啦！」蕭煌奇接著回應：「我是目中無人。」

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蕭煌奇演唱「你是我的眼」時，下台繞場與觀眾握手致意，更戴上有拍照功能的科技墨鏡，讓觀眾留下他眼前的畫面。

世壯運柔道項目剛拿獎的蕭煌奇，在安可演出「摔出一個夢」時當場換上柔道服，對戰也是柔道比賽冠軍的大學生，還配有裁判，嗨翻全場。（編輯：黃名璽）1140601