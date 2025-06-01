陳亭妃鐵馬隊3天騎遍台南37區 完成民主集氣拼圖

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）民進黨立委陳亭妃舉辦「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」，以3天時間騎自行車行遍台南37行政區，今天最後一天行程從龍崎區出發，最後在安南區鹿耳門聖母廟與鹿耳門天后宮完成。

陳亭妃表示，妃妃鐵馬隊今日自龍崎文衡殿出發後，沿線造訪包括關廟山西宮、歸仁仁壽宮、仁德明直宮、鹽埕北極殿、後甲關帝殿、安平開台天后宮、天壇、開基玉皇宮等在地宮廟，不僅感謝土地守護，也向信仰力量祈求國泰民安、風調雨順。

她說，下午鐵馬隊進入海線，從南鯤鯓代天府出發，經過將軍金興宮、七股龍山宮，最後在安南正統鹿耳門聖母廟與鹿耳門天后宮，完成鐵馬37區民主集氣拼圖。

陳亭妃指出，此次不是一次性活動，而是一場台南人對台灣民主深情告白，從東山出發，是希望台灣民主東山再起，走遍台南37行政區，是用行動證明守護的不只是地方，更是整個國家制度根本。

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她強調，藍白聯手亂政、凍結預算，已對台灣造成重創，人民透過罷免展現憤怒，也是民主體制下最和平、正當反擊方式，只要人民還有一口氣，民主就不會斷線，這條路大家一定會一直走下去。

陳亭妃指出，此次活動騎出一條民主信仰之路，也為接下來罷免行動注入最強民意基礎與在地力量，尤其台南是眾神之都，也是總統賴清德政治故鄉，更匯集台南民主之氣，祈求世界安定、國家安定、人民安定、經濟安定、民主安定，成為賴總統執政最佳後盾。（編輯：陳仁華）1140601