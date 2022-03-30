2040年拚新售汽機車全電動化 採補貼政策、廣設充電樁

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因應2050淨零轉型，政府規劃綠色運輸，將由公共運具先行，電動車、電動機車則力拚2040年市售比達100%。國發會30日表示，過程不會採取「禁售」手段，而是透過補貼讓外部成本內部化，同時讓整體環境更便利。圖為民眾在台北市文山區一處加油站換電站，準備更換電動機車電池。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日

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（中央社記者梁珮綺、潘姿羽台北30日電）因應2050淨零轉型，政府規劃綠色運輸，將由公共運具先行，電動車、電動機車則力拚2040年市售比達100%；國發會主委龔明鑫強調，不會採「禁售」手段，相關部會也會完善環境，如廣設充電樁。

國發會上午公布2050淨零轉型路徑圖，提出4大轉型策略、2大治理基礎，透過能源、產業、生活、社會轉型及研發負碳技術、制定相關法規來推動，交通部次長陳彥伯、經濟部次長林全能、科技部次長林敏聰及內政部次長邱昌嶽皆出席。

在運具電氣化方面，陳彥伯表示，考量產業面向、市場結構及業者調適等因素而提出相關期程，將由公共運具先行，2025年市區電動公車普及率要達到35%，2030年市區公車及公務車全面電動化，電動車市售比為30%、電動機車市售比為35%。

2040年時，力拚電動車、電動機車市售比達100%，陳彥伯說，將與經濟部、環保署進行跨部會合作，在空氣污染、能耗、車輛安全檢驗等相關法規上互相配合，逐步達成目標，此外，也會與經濟部討論如何推動計程車電動化。

龔明鑫強調，力拚2040年新售的車款不再有燃油車，而是電動車或氫能車，過程不會採取「禁售」手段，而是透過補貼讓外部成本內部化，同時讓整體環境更便利，否則充電若不方便，就算到時電動車價格再低也沒用，「價格合理、環境也便利，目標就能自然達成」。

陳彥伯表示，在電動車普及後，各界會關注使用面，尤其是長途旅程恐面臨電不足的狀況，屆時將攜手各主管單位在轉運站、服務區、旅館推動安裝充電樁，完成配套措施。

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至於近年不少電動車買主遇到自家社區無法安裝充電樁的爭議，陳彥伯提到，充電樁部分涉及公寓大廈管理相關規定，會與相關單位合作、讓電動運具環境更完善；邱昌嶽則表示，未來將預留充電設備停車位，這部分法制工作已經快要完成。

不僅如此，陳彥伯說，會進一步鼓勵民眾使用共享運具，像是共享自行車、汽車及機車，民眾就不用再購買私家車，提升綠運輸效能。（編輯：林興盟）1110330